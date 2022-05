Lo segue il Napoli: Kim Min-Jae in dubbio nel derby di Istanbul

Il contratto del calciatore 25enne, che in questa stagione ha giocato 39 partite ufficiali, scadrà nel 2025

E' arrivato nel 2021 da Pechino, dal Bejing Gouan, e si è imposto nel Fenerbahçe. Piace anche al Napoli, per centimetri, è alto 1,90, per capacità di impostare e determinazione nei contrasti. E' il 25enne difensore sud-coreano Kim Min-Jae, il centrale che sta tenendo in ansia tutto il Besiktas.

Domenica 8 maggio alle 18 si gioca infatti il derby di Istanbul fra il Besiktas sesto in classifica con 54 punti e il Fenerbahçe secondo a quota 68 dietro il Trabzonspor campione. Nella settimana del derby, Kim Min-Jae ha saltato due giorni di allenamento per un problema fisico e le sue condizioni saranno seguite da vicino per capire se riuscirà a scendere in campo. A Istanbul i media lo chiamano fuoriclasse e lo considerano fondamentale per la difesa del Fenerbahçe.