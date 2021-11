Lo Sheriff travolge lo Zimbru nel Classico moldavo e mette in guardia il Real Madrid

Lo Sheriff si è regalato una vera e propria festa prima di giocare contro il Real Madrid in Champions League. Lo Zimbru Chisinau ha subìto un clamoroso 6-0, risultato con il quale la squadra di Tiraspol ha ottenuto la settima vittoria consecutiva

Lo Sheriff Tiraspol ha travolto lo Zimbru Chisinau (6-0), la squadra della capitale moldava da cui sogna l'indipendenza, ha raggiunto la sua settima vittoria consecutiva e ha accelerato verso la leadership del campionato moldavo detenuta dal Petrocub, con tre partite in più disputate rispetto alla squadra di Yuriy Vernydub. La squadra di Tiraspol, prossima rivale del Real Madrid in Champions League, ha sottolineato la propria potenza contro un avversario che langue penultimo in classifica.