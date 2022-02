Lo Slavia perde il derby di Praga e si getta sul mercato: due giocatori per consolarsi

Lo Slavia ha perso il derby 2-0 ed è uscito dalla Coppa nazionale ceca, ma non demorde...

Il derby di coppa perso contro lo Sparta Praga e un cerotto curativo. E' così che Daniel Fila e David Jurásek si trasferiscono dal Mladá Boleslav allo Slavia Praga. Kryštof Obadal va nella direzione opposta. Operazione da 53 milioni di corone per entrambi i giocatori di talento, poco più di 2 milioni di euro pagati dallo Slavia.

Il diciannovenne Daniel Fila ha firmato un contratto con lo Slavia fino al 30 giugno 2026, dopo aver segnato 4 gol fino ad oggi in campionato. E con lui anche il 21enne difensore sinistro David Jurásek, nazionale under 21. "Seguiamo Daniel Fila da molto tempo. Dopo essersi trasferito da Brno a Boleslav, ha dimostrato di poter avere successo anche al livello della massima competizione. Ha un potenziale enorme. Crediamo che Dan sarà in grado di realizzarsi al massimo nello Slavia", ha affermato il direttore sportivo Jiří Bílek sul sito web del club.