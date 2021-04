Lo Slavia stuzzica tutta Praga: che lunedì è dopo il 2-0 nel derby?

Ormai il titolo ceco è una formalità per lo Slavia Praga che ha vinto il 289esimo derby cittadino 2-0. Lo Slavia ha segnato nella massima competizione per la 38esima volta consecutiva ed è imbattuto in casa da 46 partite.

Redazione DDD

Ha segnato nel tempo di recupero contro l'Arsenal giovedì in Europa League e si è ripetuto nel derby di Praga vinto dalla capolista Slavia 2-0 contro lo Sparta. Che settimana d'oro per lo Slavia Praga e per Tomáš Holeš! In uno stadio a porte chiuse ma caratterizzato dalla forte coreografia Slavia, la capolista non ha sbagliato. Due a zero e festa durata fino al lunedì mattina quando sui propri social lo Slavia ha chiesto a tutta Praga, quindi anche gli avversari....,come si sta il lunedì mattina dopo il derby vinto 2-0....

"Aspettavo questo gol e questa emozione da molto tempo. Era una cosa che sognavo da bambino. E questa sera si è avverato tutto", le parole di Stanislav Tecl, che ha segnato l'altro gol Slavia nel derby di Praga