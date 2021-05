L’oblio del derby d’acciaio: Sheffield, una città due retrocessioni

Acquisti sbagliati e irregolarità finanziarie, ecco perché le due squadre di Sheffield collezionano solo ultimi posti...

Redazione DDD

Da poche settimane Sheffield, la città che ha inventato il calcio, la città del derby d'acciaio (Steel City Derby) fra United e Wednesday, è anche la città più retrocessa d’Europa. In questa stagione i Blades dello Sheffield United hanno chiuso all’ultimo posto in Premier League e scivolano in Championship, la Seconda divisione inglese. Dove però non troverà i rivali dello Sheffield Wednesday, a loro volta precipitati nella terza serie inglese dopo aver chiuso il campionato all’ultimo posto.

In estate lo United del principe saudita Abd Allah bin Musa’id Al Sa’ud aveva speso sul mercato quasi 63 milioni di euro. Buona parte del budget è stato speso per acquistare Rhian Brewster, attaccante ventenne del Liverpool. Doveva essere un uragano, ma Brewster ha fatto registrare lo score di zero gol segnati e zero assist. Forse anche per questo, quando qualche settimana fa Abd Allah bin Musa’id Al Sa’ud ha parlato della sua passione per il fantacalcio inglese, ha specificato che nella sua squadra immaginaria non c’è neanche un giocatore dello Sheffield United. E a dirlo è il proprietario del club in persona...

Se Sparta piange Atene certo non ride... Allo Sheffield Wednesday, come annota il Fatto Quotidiano, la scorsa estate sono stati inflitti 12 punti di penalità (poi dimezzati) per “irregolarità finanziarie” da scontare in questa stagione. La vicenda è quella dello stadio di Hillsborough, che nel 2019 era stato acquistato dal proprietario del club, l’imprenditore tailandese Dejphon Chansiri, per 60 milioni di sterline. Il profitto era stato fatto rientrare nel bilancio della stagione precedente. Per centrare la salvezza nonostante questa pietra al collo, i “Gufi” (gli Owls) hanno preso una decina di giocatori. Ma non c'è stato niente da fare...La Steel City lotta per rialzarsi. Ci riuscirà almeno nel calcio?