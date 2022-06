“Locura” dopo la vittoria nel derby: migliaia di tifosi festeggiano il Tenerife in aeroporto

I tifosi hanno festeggiato con i biancoazzurri il passaggio alla finale dei playoff, prima all'aeroporto e poi allo stadio...

La vittoria del Tenerife nel "derby di tutti i derby" ha fatto sì che l'isola stia vivendo una delle più grandi feste che si ricordino a memoria d'uomo. I tifosi biancocelesti sono scesi in piazza per celebrare il pass della squadra guidata da Luis Miguel Ramis alla finale dei playoff per la promozione in Liga e sono addirittura andati in massa all'aeroporto di Los Rodeos per accogliere i loro beniamini. Poco importava che fosse già l'alba di domenica. I tifosi hanno risposto e non hanno esitato ad affluire al terminal per accogliere i loro eroi e dare loro un grande benvenuto. È stato il delirio dell'emozione racchiusa per tutta la settimana e una nuova iniezione di morale di fronte a ciò che deve ancora avvenire in finale. La celebrazione è proseguita con l'arrivo della squadra allo stadio Heliodoro Rodríguez López, dove diverse centinaia di fan stavano aspettando che i giocatori continuassero la festa. La squadra non ha esitato e, dopo essere entrata in campo, ha salutato la folla da uno degli ingressi delle tribune della Tribuna, dove l'allenatore Luis Miguel Ramis ha ricevuto l'affetto dei tifosi.