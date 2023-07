London derby di mercato, gli Spurs e Pochettino su due esuberi del Chelsea…

Il Bayern non riesce a chiudere per Harry Kane, ma nel caso nel corso dell'estate si dovesse fare l'operazione il Tottenham tiene accesi i suoi monitor su Aubameyang e su Lukaku...

Il Chelsea sta trovando una sistemazione per un buon numero dei suoi esuberi finora in questo periodo di trasferimento estivo. Per quanto riguarda il suo tour di preseason negli Stati Uniti, ci sono due dei suoi attaccanti che non vi prenderanno parta.