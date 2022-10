L’ora del derby di Soweto: l’ex “Sarà una guerra”, il portiere dei Pirates “Restiamo umili”

L'ex ala sinistra dei Kaizer Chiefs George Lebese ha descritto il derby sudafricano di Soweto. il quartiere di Nelson Mandela, come una guerra, che secondo lui sabato non finirà con un pareggio a reti inviolate.

I Kaizer Chiefs saranno ospitati dai loro rivali locali, Orlando Pirates, sabato, e mentre valutava la forza di entrambe le parti, Lebese ha descritto il derby come una guerra e ha tentato di dare la sua previsione: "Quello che non mi aspetto è un pareggio a zero", ha detto a KickOff Lebese, che ha partecipato a ben 12 derby di Soweto.