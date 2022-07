Los Angeles, Carlos Vela carica il derby: “Grande delusione se non vinciamo il titolo”

In conferenza stampa Carlos Vela ha messo in luce l'esperienza di Chiellini, che d'ora in poi sarà il pilastro della zona difensiva della squadra: "Sappiamo di Chiellini, della sua carriera, della sua esperienza e di tutte le partite importanti che ha giocato. Questo aiuterà molto la squadra perché abbiamo un gruppo giovane, essendo il leader in difesa e quindi dobbiamo pensare a far bene in attacco, dietro ci penserà lui a prendersi responsabilità e a far funzionare tutto per il meglio. Adesso manca la cosa più importante, che è chiudere bene l'anno e vincere il titolo. Penso che se questa squadra non vincerà il titolo sarà un anno deludente per noi”, ha concluso.