Los Angeles, derby vinto ma non solo: Chicharito lascia la porta aperta al suo ritorno in Nazionale

Dopo la vittoria di mercoledì dei LA Galaxy contro il LAFC in una nuova edizione del derby di Los Angeles, il Chicharito Hernández ha confermato ai media che le posizioni si sono avvicinate per il suo ipotetico ritorno nella nazionale messicana.

L'attaccante dei Los Angeles Galaxy non viene convocato dal Messico dal 2019 e il suo ritorno o meno al "Tri" è stato un tema costante negli ultimi mesi. Oltre alla nazionale messicana, Chicharito ha potuto festeggiare la qualificazione ai quarti di finale della Los Angeles Galaxy US Open Cup, che ha sconfitto 3-1 nel derby il Los Angeles FC in cui il suo connazionale Carlos Vela ha lasciato il campo al minuto 20 per un fastidio al quadricipite. Chicharito ha segnato il secondo gol per i Galaxy in questa nuova puntata del derby di Los Angeles, che è popolarmente noto come "El Tráfico".