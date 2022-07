Los Angeles, i Galaxy e il derby perso: Douglas Costa, tu dov’eri?

Nelle ultime due gare dei Los Angeles Galaxy, l'ex juventino Douglas Costa non c'era. Squalificato per due giornate per la brutta reazione e l'espulsione nella sconfitta contro Minnesota, il brasiliano ha salato la gara vinta dai suoi compagni 4-0 contro Montreal e quella persa 3-2 nel derby contro il Los Angeles FC dell'altro ex bianconero Chiellini.