Los Angeles, i Galaxy vincono ancora il derby contro l’FC: decisivo il Chicharito

Una nuova vittoria contro i rivali cittadini per i Galaxy. Battuto il Los Angeles FC nel segno del Chicharito Hernandez

La tradizione continua. I Los Angeles Galaxy vincono ancora una volta il derby, questa volta per 2-1, ritrovando la marcatura del Chicharito Hernandez. L’ennesima notte amara per i rivali cittadini del Los Angeles FC, che devono fare i conti con un nuovo derby perso. Vantaggio di casa firmato Chicharito, prima del momentaneo pari firmato Diego Rossi e della decisiva rete di dos Santos.

Il Chicharito ha sbloccato il match, in un gol atteso da tempo, anche se i numeri stagionali sono comunque importanti. Come ricorda la foto, Hernandez ha infatti siglato 6 gol (+1 assist) in 4 partite. Numeri tutt’altro che irrisori per il messicano, che ha ritrovato la rete contro i rivali. Per il Football Club l’ennesimo derby amaro.