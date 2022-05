Los Angeles, il j’accuse di Carlos Vela: “Nel derby i Galaxy più affamati di noi…”

Carlos Vela ha dichiarato che la sua squadra, il Los Angeles FC non era all'altezza del derby in cui ha perso contro i Los Angeles Galaxy 3-1 negli ottavi di finale della Coppa degli USA.

Il bomber messicano Carlos Vela, l'ex grande rivale di Ibra nei Los Angeles derby, mercoledì si è infortunato al quadricipite e ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo. Ma nelle dichiarazioni ha fatto autocritica: "L'immagine che abbiamo dato di noi stessi non è corretta", ha detto l'attaccante messicano ai media dopo la partita. "Non è quello che vogliamo mostrare come squadra e come club. Parleremo, cambieremo le cose e andremo avanti con l'unico obiettivo di concentrarci sulla MLS", ha aggiunto. Popolarmente noto come El Trafico , il derby di Los Angeles ha vissuto una nuova edizione con il duello tra Vela e il suo connazionale Javier "Chicharito" Hernández Tuttavia, questo confronto tra gli attaccanti messicani è stato bruscamente interrotto quando Vela ha chiesto la sostituzione al 20esimo minuto: "Quando ho fatto uno scatto ho sentito fastidio al quadricipite. Ovviamente non posso dirvi quanto sia il danno perché dobbiamo fare degli esami. Ma lavorerò il più possibile per rimanere a disposizione della squadra e i miei compagni di squadra", ha spiegato.

Vela ha ammesso di essere "deluso" e che è stata "una grande sconfitta" per LAFC , ha detto che non hanno giocato bene come collettivo e che il gruppo deve sempre prevalere sulla individualità, e si è rammaricato di essere già fuori dalla Coppa, torneo che richiede "meno partite per vincere un trofeo" quando i turni a eliminazione diretta vengono giocati in una singola partita. "Ma in questo caso abbiamo già perso l'occasione. Da soli siamo sulla strada di dover lottare solo per il campionato e dobbiamo prepararci ancora di più se vogliamo davvero vincere qualcosa", ha detto. "Penso che i Galaxy volessero davvero la vittoria più di noi (...). Hanno lottato di più, hanno lavorato meglio la partita e meritavano di vincere. Per questo vi dico che siamo delusi come squadra per il modo in cui abbiamo giocato e il modo in cui abbiamo perso. E' qualcosa che non vogliamo ripetere", ha aggiunto.