Lothar Matthaus restituisce la maglia di Maradona: “Ho rifiutato 8 milioni pur di tenerla”

A ridosso dei mondiali in Qatar, i primi senza e pibe de oro, l’Argentina rimane una delle candidate alla vittoria finale.

Mondiali sempre più vicini, intanto continua a parlare di Diego anche a livello extracalcistico. Non troppo tempo fa è stata battuta all’asta la storica maglia de la mano de dios. Un altra casacca del diez invece è tornata alla casa base. Parliamo della storica 10 della finale di Messico 1986, custodita gelosamente da Lothar Matthaus fino a questo momento.

Il delegato argentino l’ha resa subito a Ernesto Tapia, presidente dell’AFA, Federcalcio Argentina. Al Daily Mail, Matthaus ha raccontato come il cimelio che aveva tra le mani, faceva inevitabilmente gola a tanti.

Lothar: "Ho rifiutato tante offerte, una anche di 8 milioni di euro. Non volevo darla via, non tutto si può comprare. Ora andrà nel posto giusto".