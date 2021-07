Olimpia Lubiana-Maribor, in Slovenia il primo storico derby nazionale con la VAR

Derby, Var e orari prefissati: la Slovenia modernizza il suo campionato

La nuova stagione della Prima Lega slovena inizia il 16 luglio. Si tratta di un campionato storico, il primo con le date delle partite permanenti e la tecnologia VAR che farà il suo debutto assoluto in occasione della prima giornata del campionato sloveno. Dopo l'utilizzo di un assistente video nelle competizioni giovanili e cadetti, in cui gli arbitri VAR hanno svolto un test, la tecnologia verrà utilizzata per la prima volta nel massimo campionato nella partita fra i campioni in carica del Mura e l'ex squadra di Camoranesi del Tabor Sežana. La seconda partita, dove i giudici avranno a disposizione la tecnologia VAR, sarà a Celje, quando si sfideranno i padroni di casa e il Maribor giunto secondo nella scorsa stagione davanti ai rivali di Lubiana.

Una delle partite più interessanti della prima lega slovena è sempre il derby nazionale, il Classico tra Olimpija Lubiana e Maribor, che sarà in programma nel terzo turno della stagione 2021/22. La partita sarà trasmessa su Šport TV domenica 1 agosto, alle 20.15, e in questa partita verrà utilizzato anche il VAR. Un'importante novità della nuova stagione è anche la regolarità delle date delle partite della Telemach First League. Gli orari di gioco regolari saranno sabato e domenica alle 17.00 e alle 20.15, e la data di riserva sarà alle 15. Ci saranno alcune eccezioni in estate, come questa al primo turno, quando le partite saranno anche il venerdì o il lunedì alle 17 o alle 20,15.