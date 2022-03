Lucida follia di un tifoso: una avenida di Buenos Aires dedicata a Quintero eroe del derby dei derby

La curiosa iniziativa di un fan molto creativo dei Millonarios per celebrare uno degli eroi della finale di Libertadores vinta col Boca nel 2018 a Madrid

Da quando è tornato dopo il breve periodo nel campionato cinese allo Shenzhen, i tifosi del River Plate non hanno smesso di esaltare il geniale colombiano Juan Fernando Quintero. Sì, perché il giocatore passato in Italia dal Pescara nella stagione 2012-13 ha segnato, per molti, il gol più importante della storia del club biancorosso e per questo non smette di ricevere omaggi dai tifosi.