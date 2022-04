Luis Suárez verso la MLS, Higuaín lo avverte: “Attento, niente sigaretta in bocca, è un campionato difficile”

In Spagna sono sicuri: Luis Suárez andrà a giocare in MLS…

Le voci di mercato si rincorrono, si sa. E in Spagna già da un po’ si parla del futuro dell’attaccante dell’Atletico Madrid, Luis Suárez. L’uruguaiano è a scadenza di contratto coi Colchoneros a giugno. Come riporta Diario UF, Suárez è destinato a fine stagione a sbarcare in MLS. Il centravanti classe ’87, nonostante non abbia ancora firmato alcun contratto, avrebbe già concordato ogni dettaglio per vestire la maglia dell’Inter Miami di David Beckham. Il club, fondato dall’ex Real Madrid e Manchester United nel 2018, ha grandi ambizioni per il futuro.