Luka Modric dopo la 500esima presenza “blanca”: “Il Real è tutto e continuerò a dare tutto”

Modric: Il Real Madrid significa tutto per me. Il croato ripercorre la sua carriera con il gigantesco club madridista.

Nonostante negli ultimi tempi abbia perso minutaggio nell'undici di Carlo Ancelotti, Luka Modric continua a essere la storia di un grande club come il Real Madrid.

Il 38enne centrocampista croato ha ripercorso la sua carriera sui media ufficiali del club e ha chiarito il suo amore per la squadra del Merengue. Tanti trofei, un Pallone d'oro e 500 presenze ufficiali: "Raggiungere questa cifra è impressionante e voglio ringraziare i tifosi del Real Madrid per il loro sostegno durante tutte queste partite", ha detto. "Continuerò a dare tutto per il Real Madrid.