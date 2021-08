Lukaku già carico per il derby contro l’Arsenal: “Sono pronto, non vedo l’ora”

In conferenza stampa, il nuovo attaccante del Chelsea ha detto che si sente in forma "se l'allenatore ha bisogno di me"

Redazione DDD

L'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku spera di giustificare quello che i Blues del Chelsea hanno pagato per lui: 115 milioni di euro all'Inter. Lukaku ha iniziato ad allenarsi questa settimana agli ordini di Thomas Tuchel e si dice pronto a fare il suo debutto nel derby contro l'Arsenal domenica, senza un un periodo di adattamento: "E 'bello essere tornato. Non mi sento come se mi unissi a una nuova squadra perché sono stato qui prima e conosco alcuni dei giocatori da prima", ha detto Lukaku, che in precedenza ha giocato nel Chelsea dal 2011 al 2014. Alla domanda se domenica farà il suo debutto in Premier League contro l'Arsenal, il 28enne Lukaku ha detto che si è allenato per tutta la preseason: "Mi sento bene".

Lukaku ha proseguito: "È stato bello unirmi ai ragazzi e metterci al lavoro. Ora si tratta di conoscere meglio tutti i miei compagni di squadra e alla fine sono pronto per domenica se l'allenatore ha bisogno di me". Lukaku, che ha giocato un ruolo decisivo la scorsa stagione nel portare l'Inter al suo primo scudetto in 11 anni, ha detto di essere maturato da quando ha lasciato il Manchester United per l'Italia 2 anni fa: "Ho imparato molto di più su me stesso, stabilendo standard più elevati...come giocatore, ho cercato di diventare più completo poiché il gioco in Italia è diverso", ha detto Lukaku. "Gli spazi sono più ristretti, è più tecnico e tattico e questo mi ha aiutato molto". Lukaku ha detto che non ha dubbi sul fatto che il Chelsea possa lottare per il titolo di Premier League in questa stagione, soprattutto dopo il trionfo in Champions League nella precedente: "Ho l'opportunità di unirmi a una squadra che è molto affamata e molto ambiziosa. Non vedo l'ora di aggiungere qualcosa a questo gruppo e sono entusiasta di iniziare".