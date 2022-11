Ma tu dov’eri al gol di Sparwasser? Cosa resta del derby delle due Germanie…

Al Volksparkstadion di Amburgo, era il 22 giugno 1974. Per uno strano scherzo del destino le due Germanie, che non si riconoscevano a vicenda, videro le rispettive nazionali sorteggiate nello stesso girone, il Gruppo 1, e mandarono in scena l'unico scontro sul rettangolo verde della loro storia.

A decidere il risultato finale contro i favoritissimi cugini dell'Ovest e a portare la Germania Est alla seconda fase del Mondiale da vincitrice del Gruppo 1 fu il gol di Jurgen Sparwasser al 77esimo minuto. Sparwasser, 26enne centrocampista offensivo del Magdeburgo fresco vincitore della Coppa delle Coppe contro il Milan campione in carica, mise nel sacco la rete passata alla storia. Il gol di Sparwasser in patria fu un grande mezzo di propaganda politica e fu presentato come simbolo di una presunta superiorità del modello sportivo della DDR il cui partito socialista guida, la SED, scopriva grazie agli exploit del Magdeburgo il ruolo sociale e politico del calcio.

Il gol di Sparwasser è diventato simbolo del legame tra calcio e politica dodici anni prima della Mano di Dio di Diego Armando Maradona per la guerra delle Falkland e fu usato fino allo sfinimento dal regime socialista dell'Est che non ricompensò però, in fin dei conti, il suo autore, il quale scappò a Occidente un anno prima della caduta del Muro, come ricorda Andrea Muratore su Ilgiornale.it. Sette tedeschi orientali su dieci, però, guardarono in televisione l'unica occasione di confronto tra le due Germanie e poterono, per una notte, non provare alcun senso di inferiorità nei confronti dei “cugini” dell’Ovest.