Madrid, il Real potrebbe diventare campione nel derby del Wanda Metropolitano…

Manca sempre meno allo sprint finale di campionato e il Real Madrid inizia a fare i conti per sapere quanto manca davvero per diventare campione di Spagna. Potrebbe anche essere in occasione del derby vs Atletico al Wanda Metropolitano...

Redazione DDD

Il Real Madrid si è ripreso dopo essere caduto nel Clásico e lo ha fatto dal dischetto contro il Celta in una partita controversa. I bianchi guardano con cautela a come raggiungere il titolo a fine stagione e hanno già iniziato a fare i conti. Dopo la partita tra Barcellona e Siviglia il vantaggio è di 12 punti, quindi potrebbe essere ridotta a nove o rimanere a dodici visto che i blaugrana devono ancora recuperare una partita, questo è lo scenario migliore per un Madrid che ha iniziato a fare i conti per sapere quanti punti deve fare per laurearsi campione senza attendere notizie dagli altri campi.

Le somme e il calendario propongono il derby di Madrid come una data molto speciale. Secondo AS, il Real Madrid potrebbe raggiungere il Wanda Metropolitano con la possibilità di diventare campione proprio nella partita contro il principale rivale della capitale. Per raggiungere quella situazione, il Madrid non può perdere punti contro Getafe, Sevilla, Osasuna, Espanyol e lo stesso Atlético Madrid. Se il club bianco ce la facesse, avrebbe un vantaggio di dieci, undici o 12 punti, e a quel punto battere i colchoneros potrebbe essere sinonimo di titolo matematico.