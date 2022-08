Maglia numero 9? No grazie, al Chelsea nessuno la vuole dopo la partenza di Lukaku

Tutti questi grandi attaccanti, arrivati nel West London con grandi aspettative, non hanno reso nel modo in cui i tifosi Blues si aspettavano. Una maledizione che continua a perseguitare i giocatori che indossano quel numero come riferisce lo stesso Tuchel: “E’ maledetto, la gente mi dice che è un numero maledetto. Nessuno dei miei giocatori vuole prenderlo. Tutti quelli che lavorano al club mi dicono che chi ha preso la 9 in passato non ha segnato o comunque non ha fatto grandi cose. Adesso nessuno vuole toccare quel numero. Sono scaramantico e posso capire che i giocatori magari abbiano altre preferenze”.