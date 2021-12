Maglia speciale Persepolis, obiettivi scacciacrisi Esteghlal: è derby a Teheran…

Entrambe alle prese con una leggera crisi di risultati, Esteghlal e Persepolis, la squadra blu e quella rossa di Teheran, si sfidano nel derby...

I grandi rivali del calcio iraniano si scontrano, con i Blues e i Reds che ora si trovano a soli tre e due punti dal leader della classifica Sepahan con 16 punti in classifica. L'Esteghlal padrone di casa cercherà di porre fine al dominio nazionale quinquennale del Persepolis. La squadra di Farhad Majidi ha vacillato nelle ultime settimane nonostante un buon inizio di stagione. Hanno avuto tre vittorie consecutive nelle prime tre settimane della stagione 2021/22, poi però per i Blues di Teheran quattro pareggi e due gol in quattro partite. I Rossi del Persepolis indosseranno per il derby una maglia speciale.

Esteghlal entra nel derby a un solo punto da Persepolis e tre da Sepahan, con una vittoria andrebbe sopra il Persepolis e addirittura al primo posto se tutto andasse a suo favore questa settimana. Nel frattempo, il Persepolis si è esibito ultimamente al di sotto dei propri standard. Una clamorosa sconfitta per 1-0 in casa dell'Arak contro l'Aluminium è stata seguita da due pareggi che hanno fatto perdere sette punti di fila alla squadra di Yahya Golmohammadi. Tuttavia, nelle ultime settimane, due vittorie casalinghe di misura contro Sanat Naft e Naft Masjed Soleiman e la forma traballante dei rivali della corsa al titolo hanno permesso al Persepolis di riportarsi a ridosso della capolista.

Al derby di Teheran vale in modo particolare l'adagio per cui la squadra meglio piazzata in classifica e data per favorita poi non riesce a vincere la partita. I due rivali iraniani si sono affrontati 96 volte con l'Esteghlal in vantaggio con 26 vittorie contro 25 del Persepolis e 45 pareggi.