Manchester City Campione, la festa si sposta ad Ibiza: ecco Grealish all’Ocean Beach Club di Wayne Lineker

Ad Ibiza proseguono i festeggiamenti…

Il Manchester City di Pep Guardiola vinto la Premier League 2021/2022, ottavo titolo d’Inghilerra per i Citzens nella loro storia. Dopo l’ultima decisiva vittoria contro l’Aston Villa, via con grandi celebrazioni e festeggiamenti nella sponda blu di Manchester. La squadra ha festeggiato con i propri tifosi percorrendo le vie della città sul classico pullman scoperto. Tra i giocatori il più scatenato è stato senza dubbio Jack Grealish. Il centrocampista inglese ha condiviso la sua gioia e i festeggiamenti della squadra postando una serie di stories su Instagram.

Credete sia finita qua la festa? Non certo per il giocatore più pagato nella storia del calcio britannico. Grealish, in fatti, è sbarcato ad Ibiza per proseguire con i festeggiamenti. Ad accoglierlo nel suo Ocean Beach Club, vero e proprio punto di riferimento per i vip nell’isola, è stato Wayne Lineker, fratello di Gary, che ha dato il benvenuto al giocatore fresco campione d’Inghilterra pubblicando una foto di loro due su Instagram.