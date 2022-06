Manchester City, De Bruyne accoglie Haaland: “Che bello avere con noi un attaccante da 20-25 gol”

Al City sono già pazzi di Haaland…

La notizia dell’arrivo di Erling Haaland al Manchester City ha elettrizzato tutto l’ambiente Citizens. Anche, e soprattutto, i suoi futuri compagni di squadra, impazienti di giocare con il 21enne attaccante norvegese. Solo alcuni numeri: 23 reti in 19 presenze in Champions League, in Bundesliga 62 realizzazioni in 67 match, con la Norvegia 16 gol in 18 presenze.