Manchester City sconfitto: Gundogan deluso “Nel derby dobbiamo riscattarci e fare meglio”

Il cammino del City verso la Carabao Cup 2022/23 si è concluso a Southampton dopo una sconfitta per 2-0 con gol nel primo tempo di Sékou Mara e Moussa Djenepo.

Ilkay Gündogan, capitano dei Citizens nella partita del St Mary's, ha ammesso la sua frustrazione per la sconfitta, ma ha assicurato che la squadra cercherà una risposta positiva nel derby di Manchester di sabato: "Molto deludente. Il risultato ma anche la prestazione", ha ammesso. "Certamente non è quello che volevamo. Speravamo di andare in semifinale, ma con questa partita non c'era alcuna possibilità. Non eravamo abbastanza bravi".

Il tasto dolente: "Soprattutto prima del derby, non è una sconfitta facile da metabolizzare, dobbiamo tornare al nostro livello, essere umili e lavorare sodo, speriamo di poter fare meglio nella prossima partita. Sapevamo dagli ultimi due anni che è sempre difficile giocare contro il Southampton. Non è mai facile per la fiducia perdere una partita prima di un grande derby. Andiamo all'Old Trafford, sappiamo di aver fatto bene lì negli ultimi anni. Sembra che l'attuale United sia probabilmente più forte che mai. Sono pieni di fiducia, arrivano giocando un buon calcio e avremo bisogno di una prestazione molto migliore rispetto a quella odierna".