Manchester derby, Martial è corsa contro il tempo – Pogba rientra a fine marzo

Occhi puntati sul derby di Manchester questo fine settimana: Citizens e Red Devils in campo domenica alle 17.30

Manchester United ancora in alto mare per alcune scelte di formazione in vista del derby. Il tecnico norvegese dei Red Devils, nella partita pareggiata 0-0 contro il Crystal Palace mercoledì, aveva inserito Eric Bailly al posto di Victor Lindelof in difesa. Ma chi sarà il partner di Harry Maguire nel derby contro il City? Le parole di Solskjaer: "Victor lotta con i suoi problemi alla schiena, Eric ha giocato molto bene. Quindi prenderò una decisione domenica, non ora. Spero che Lindelof si riprenda, dopo il turno di riposo". Nel frattempo, David De Gea è stato assente dalla rosa in settimana per motivi personali, ma il boss United ha detto che Dean Henderson è pronto nel caso in cui lo spagnolo non fosse disponibile nel fine settimana: “Non posso davvero dire di David, ovviamente è una questione privata. Dean è pronto se viene chiamato". Anthony Martial non ha giocato sul campo del Crystal Palace, dopo aver subito un colpo al ginocchio in allenamento lunedì. A Old Trafford sperano che sia disponibile per la partita contro i Citizens, ma Solskjaer ha ammesso di non esserne sicuro in questa fase.