Manchester United, ecco la 3’ maglia (verde) – I tifosi: “Ha lo stesso colore della faccia di ten Hag…”

Un disastro forse non tanto annunciato, anche se la mimica facciale di Cristiano Ronaldo, relegato in panchina durante il match contro il Brighton, la dice lunga. I tifosi certamente si aspettavano un inizio di stagione ben diverso.

A rendere ancor più traumatico l’inizio in campionato per i tifosi del Manchester United è stato il rilascio, poche ore dopo l’umiliante sconfitta contro il Brighton, della terza maglia color verde canarino. Il kit è stato diffuso dal club sui social media e le critiche dei sostenitori dei Red Devils non si sono fatte attendere: “Lo stesso colore della faccia di Ten Hag dopo i primi 45 minuti dell'apertura della stagione", ha scritto un tifoso. Un altro ha replicato: "La nuova terza maglia del Manchester United è vile quanto la prestazione della squadra". Qualcuno ha pure etichettato la divisa come “aspirante Norwich”.