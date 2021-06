Manchester United, Glazer incontra i tifosi: “Non vogliamo più essere lo zimbello della Premier”

Il proprietario dei Red Devils ricettivo alle critiche dei fan dopo anni senza titoli, nel corso di un acceso forum virtuale

Joel Glazer, proprietario del Manchester United, ha parlato con i tifosi della squadra in un forum virtuale specializzato per discutere di questioni relative al club, nel quale alcuni tifosi sono stati molto critici e duri con la società e i dirigenti dopo diversi anni senza titoli. Chas Banks, segretario della “Manchester United Disabled Supporters' Association”, si è detto stanco non solo dei complicati risultati dei Red Devils, ma anche della presa in giro che questo comporta, rendendo il team lo “zimbello” della Premier League.