Manchester United, il terzo portiere fa il…team manager e comunica le sostituzioni!

Lee Grant, portiere veterano del Manchester United, ha attirato l'attenzione essendo incaricato di annunciare le sostituzioni nell'ultima partita della sua squadra. Tutto è dovuto al suo ruolo all'interno dello "staff" del club e alle restrizioni...

Il duello tra Manchester United e Newcastle si è concluso sul 3-1 a favore dei Red Devils che rafforzano la loro seconda posizione in Premier League. Lo scontro è servito anche a Shola Shoretire, 17 anni, per esordire con lo United. Il giovane calciatore è entrato negli ultimi istanti della partita con Juan Mata e il cambio di entrambi ha destato molta attenzione in rete per chi teneva il cartellone indicante le sostituzioni.