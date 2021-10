Manchester women, il City va in vantaggio in 10 e pareggia il derby sempre in 10

Il Manchester City ha fatto i conti l'espulsione di Georgia Stanway, conquistando comunque un punto contro il Manchester United in un palpitante derby della Super League femminile.

Ellen White, entrata in campo dalla panchina, ha segnato il gol pareggio alla fine della gara a favore del Manchester City, dopo che lo United che aveva segnato due gol in tre minuti per passare dallo 0-1 parziale al 2-1 parziale. Il City era rimasto in 10 dopo il cartellino rosso di Stanway per una brutta entrata su Leah Galton al 35esimo minuto.

E mentre il City di Gareth Taylor ha risposto in modo superbo per passare in vantaggio con un colpo di testa di Khadija Shaw, la doppietta rapida dello United ha significato che il City ha dovuto reagire per guadagnare un pareggio tanto necessario. È stato un secondo tempo frenetico che simboleggia una stagione sottosopra per il City, ma un po' di pressione sul manager Taylor sarà stata alleviata con questo pareggio in trasferta.