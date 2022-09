Marcelo firma con l’Olympiacos: giocherà nella Super League greca

Marcelo giocherà per la sua terza squadra in carriera, dopo aver indossato solo le maglie del Fluminense e del Real Madrid prima di questa opportunità di giocare in Grecia.

Redazione DDD

L'Olympiacos è riuscito a ingaggiare Marcelo e lo ha subito annunciato sui social, dove lo hanno accolto al Pireo e lo hanno definito una vera leggenda. Il difensore brasiliano ha firmato per un anno con opzione per la prossima stagione.

Il primo applauso dai social media ateniesi

In questo modo il brasiliano, 34 anni compiuti nello scorso mese di maggio, esaudisce la sua voglia di continuare a giocare in Europa per almeno un altro anno, dopo aver lasciato il Real Madrid dopo 16 stagioni incredibili e vincenti, lasciando la squadra come il giocatore con il maggior numero di trofei vinti nella storia del club.

Con il Real Madrid ha giocato 546 partite e segnato 38 go , consolidandosi come uno dei migliori giocatori nella storia della squadra dopo essere stato in grado di vincere 5 Champions League, 6 titoli della Liga, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 5 Supercoppe spagnole e 2 Coppa del Re. Il probabile debutto di Marcelo al Pireo sarà per l'8 settembre sul campo del Nantes in Europa League.