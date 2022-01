Marius Lacatus: “Dinamo Bucarest messa male, nel derby può aiutarla solo il campo malridotto”

Dinamo Bucarest, è crisi totale. Il rivale di un tempo vede una sola via d'uscita...

Il calciatore rumeno più titolato, Marius Lăcătuș (10 titoli con la Steaua), non si perderà la partita Dinamo-FCSB, derby di Bucarest che si giocherà domenica 30 gennaio, dalle 20:00, a Șoseaua Ștefan cel Mare. Il tappeto erboso della squadra biancorossa, la Dinamo padrona di casa, si presenta molto male, e Lăcătuș afferma che le condizioni del campo potrebbero essere un piccolo vantaggio per la Dinamo Bucarest ultima in classifica di Flavius ​​Stoican. Secondo Lacatus, la squadra seconda in classifica, la FCSB allenata da Anton Petrea, è nettamente favorita.

"La Dinamo non è mai stata in questa situazione. Noi, quando giocavamo con loro, era sempre una lotta per il titolo di campione. Non c'è mai stata una differenza così grande tra le due squadre. Può succedere che la Dinamo vinca, ma non penso che la Dinamo sia attualmente in grado di vincere il derby con l'FCSB. Prima di tutto c'è una differenza nel valore della rosa, poi c'è una differenza nella classifica. È una differenza in termini di stabilità finanziaria. Ci sono cose che premono sulle spalle dei giocatori e della dirigenza tecnica", ha detto Lacatus avversario del Milan con la Steaua Bucarest nel maggio 1989 nella finale di coppa dei Campioni a Barcellona.