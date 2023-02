Marsiglia e Nizza in campo: dopo il derby di mercato per Terem Moffi…

Alla fine dunque il Lorient ha accettato l'offerta di 30 milioni di euro del Nizza per l'attaccante Terem Moffi. Secondo l'agenzia di stampa francese Footmercato, l'operazione concordata prevede 25 milioni di euro di compenso più altri 5 euro di bonus.

Il Nizza aveva presentato diverse offerte per il nigeriano che erano state respinte dal Lorient prima del raggiungimento dell'accordo definitivo. Il Lorient voleva che Moffi si unisse all'Olympique Marsiglia dopo aver accettato la loro valutazione del giocatore, ma il nazionale nigeriano ha insistito per trasferirsi a Nizza.

Dopo questo derby di mercato, le due squadre si affrontano per il derby sul campo. Marsiglia-Nizza si gioca domenica 5 febbraio alle 20.45 al Velodrome, con i padroni di casa secondi in Ligue 1 a cinque punti dal PSG e il Nizza ottavo con 15 punti in meno rispetto ai rivali.