Marsiglia, i tifosi danneggiano i cartelloni pubblicitari del…PSG

Aspetti che dovrebbero essere lontani fra loro si intersecano come non mai per un classico che profuma di derby. In giro per la città marsigliese compaiono i primi cartelloni pubblicitari che sponsorizzano il grande incontro ma sul web è diventato virale un video in cui i tifosi dell'OM hanno deturpato i calciatori parigini rappresentati sulle immagini.