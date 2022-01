Marsiglia, Sampaoli in controtendenza: ama attaccare, ma la sua difesa è tra le top d’Europa

L’OM è terzo nella classifica delle squadre che hanno incassato meno reti sinora nei primi cinque campionati europei

Nonostante sia a undici punti dal PSG capolista della Ligue 1, l’Olympique Marsiglia ha avuto un inizio di stagione molto positivo dopo diversi anni lontano dalle prime posizioni. I ragazzi di Jorge Sampaoli, tecnico noto per il suo calcio offensivo, brillano però all’estremo opposto e sono la squadra che ha subito meno gol nel campionato francese sinora: soltanto 15 reti subite in 19 partite!

Il buon lavoro difensivo dell’OM è sottolineato da una statistica che confronta i team col minor numero di reti incassate nei maggiori cinque campionati europei. Solo il Manchester City (13 gol presi in 21 match di Premier) e il Siviglia (13 reti subite in 20 gare di Liga) hanno una difesa migliore dell’Olympique Marsiglia tra Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna.

Nonostante sembri difficile per l’allenatore argentino riuscire a colmare il gap col Paris Saint-Germain, è vero quindi, almeno a livello di numeri, che Les Phocéens sono al livello dei top club del Vecchio Continente. Il Marsiglia, però, sta trovando difficoltà dal centrocampo in avanti e questo è uno degli obiettivi da migliorare per Sampaoli nel girone di ritorno. Sì, perché Payet&compagni hanno segnato meno soltanto rispetto a otto squadre della Ligue 1, a dispetto del secondo posto in graduatoria a pari merito col Nizza, avendo anche una partita da recuperare.