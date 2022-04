Matias Almeyda conteso da Cile e Colombia: tecnico argentino libero dopo la risoluzione con San Jose

Per il 48enne ex Lazio, Parma e Inter due proposte in arrivo…

di Sergio Pace -

Matias Almeyda ha risolto il proprio contratto da allenatore del San Jose Earthquakes. Dopo quasi tre anni alla guida del club americano, il 48enne tecnico argentino ora è alla ricerca di una nuova panchina. E all’orizzonte potrebbe prospettarsi la panchina…di una nazionale. Già perché al “Pelado” sono interessate Cile e Colombia. Le due nazionali sudamericane stanno pensando proprio all’ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter per avviare un nuovo ciclo dopo le recenti delusioni per la mancata qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Come riportato da TycSports, il Cile ha già incontrato Almeyda, ma il rapporto ancora in corso con il San Jose aveva impedito di raggiungere l’accordo. Adesso la situazione potrebbe avere degli sviluppi, con l’allenatore libero di accordarsi.

Anche la Colombia ha segnato sulla lista dei possibili ct il nome dell’ex River Plate. Ma non solo lui. Ci sono sondaggi anche per Marcelo Bielsa, Ramon Diaz,Sebastian Beccacece e Ricardo Gareca. LaRoja e i Cafeteros stanno dunque sondando il terreno per Almeyda in vista dei Mondiali del 2026. A livello di club l’opzione sul tavolo più accreditata porta ad un possibile ritorno di fiamma. Il Chivas Guadalajara, infatti, starebbe pensando ad Almeyda per la panchina. Alla guida dei Rojiblancos tra il 2015 e il 2018, Almeyda ha vinto un campionato, due coppe del Messico, una Supercoppa MX e una CONCACAF Champions League.