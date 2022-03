Mauricio Pochettino: “Non dormo la notte, vivo male”

L’ex tecnico degli Spurs non può più permettersi di sbagliare

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, il PSG torna in campo oggi alle ore 13 per affrontare il Bordeaux in Ligue 1. In campionato i parigini hanno dodici lunghezze di vantaggio sul Nizza e, dopo le eliminazioni in Coppa di Francia e Champions, il titolo di Francia rimane l’unico obiettivo del Dream Team francese.