Maurizio Mariani, un arbitro italiano per il derby di Atene

I nostri arbitri chiamati all'estero per eventi importanti...

Staff arbitrale totalmente italiano al Nea Filadelfia di Atene per il derby tra l'AEK capolista e l'Olympiacos terzo in classifica. La partita è stata affidata a Mariani di Aprilia...

Mariani ha recentemente ammonito Leao in Milan-Atalanta, privando i rossoneri della presenza del portoghese a Firenze. Ad Atene farà caldo, lo stadio dell'AEK sarà sold out per il derby.