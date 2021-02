Maxi rissa al derby di Haifa, 5 espulsi: “Dopo il gol quelli del Maccabi ci hanno detto di tornare a casa…”

Scambi di pugni e scambi di accuse. E' finito male il derby di Haifa, vinto dal Maccabi...

Redazione DDD

Un derby ha le sue regole, scrivono in Israele. Così è il derby di Haifa. La scorsa notte è scoppiata una rissa enorme, che ha coinvolto giocatori, dirigenti e molti altri. Il Maccabi Haifa ha vinto 2-0 contro Hapoel Haifa, nel derby della città portualeIl Maccabi Haifa ha battuto l'Hapoel Haifa 2-0 in un acceso Derby di Haifa che ha registrato molte tensioni tra i giocatori, durante e dopo la partita, in barca comportamenti anti-Covid. Sono scoppiate varie mischie che hanno visto un totale di cinque giocatori ricevere cartellini rossi, che comporteranno altrettante squalifiche nelle prossime partite. Dopo un primo tempo senza reti, Sun Menachem ha trovato la deviazione vincente con un calcio d'angolo di Omer Atzili portando il Maccabi in vantaggio per 1-0 al 54esimo minuto, mentre il sostituto Godsway Donyoh ha battuto il portiere Ran Kadosh trenta minuti dopo per fissare la vittoria sul 2-0.

"Non so esattamente cosa sia successo, ma qualcosa del genere non sarebbe dovuto accadere", ha dichiarato il tecnico del Maccabi Haifa Barak Bachar. “Lo scorso Derby hanno cercato di mescolare le cose e abbiamo agito in modo appropriato. Non voglio approfondire questo argomento perché davvero non ho visto tutto quello che è successo". Il veterano dell'Hapoel Haifa, Gal Arel, ha parlato della partita e della rissa scoppiata tra le squadre: "Ho vinto un certo numero di Derby nel corso della mia carriera ed è bello festeggiare, ma quando Sun Menachem è arrivato in panchina e ci ha detto di tornare a casa cosa si aspettano? "

Neta Lavi, il capitano del Maccabi Haifa ha guardato all'importanza della vittoria: "La cosa più importante è stata che abbiamo vinto e che la città di Haifa è verde. Continueremo e ora rivolgeremo la nostra attenzione alla nostra prossima partita. Per quanto riguarda quello che è successo dopo la partita, il calcio israeliano non ha bisogno di questo tipo di pubblicità ed è come se avessimo fatto tornare indietro l'orologio ".