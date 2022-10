Mediapro, diretta di 24h su Twitch per il Clasico tra Real e Barça

Il gruppo Mediapro inizierà a trasmettere in diretta il giorno del Classico attraverso il canale GOL Play sulla piattaforma Twitch, un programma interamente dedicato alla super sfida con artisti, ex giocatori o streamer.

Gira la ruota del Clasico. Per un altro grande Real Madrid vs Barcellona, ecco un nuovo format. Come riportato da 2Playbook, Mediapro ha deciso infatti di innovare la sua programmazione settimanale che porta al Classico con un'anteprima della gara di 24 ore di diretta su Twitch.