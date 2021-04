Meme da derby: rigore per il River in Libertadores, scatenati i tifosi del Boca

Rigore a favore del River Plate dopo 11 minuti di gioco, in Copa Libertadores sul campo del Fluminense. Reazioni in rete, da parte dei tifosi rivali del Boca Juniors.

Al Maracanã il River ci ha messo poco a passare in vantaggio sul Fluminense in Copa Libertadores, grazie ad un rigore che Gonzalo Montiel ha trasformato in gol.

Ci sono voluti alcuni minuti perché i social network venissero inondati di messaggi che criticavano l'arbitro e lo mettevano in discussione, per il fatto che il River aveva impiegato solo 11 minuti per avere il suo primo rigore a favore in Copa Libertadores. Poi la grande polemica è montata nella ripresa, in una giocata in cui il difensore degli argentini Fabrizio Angileri è andato a contendere il pallone all'attaccante dei brasiliani Lucca Borges de Brito. Era rigore? "Escandaloso", hanno scritto su Twitter alcuni tifosi del Boca...