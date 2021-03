Meme e social impazziti per il quasi-gol del derby: Maradona “dà una mano” al Boca dal cielo

Derby contro il River: il Boca Juniors ha avuto "un aiuto divino", la palla è uscita in modo strano e non è entrata in porta...

Redazione DDD

Il Superclasico era già sull'1-1, le due squadre erano già 10 contro 10 per via delle due espulsioni una per parte e la grande sfida della Bombonera era arrivata agli ultimi minuti. A ridosso del 90esimo minuto, un pallone in area ha superato il portiere xeneize Andrada e stava andando nella porta del Boca ma, incredibilmente, non è entrato.

La carambola non solo ha inspiegabilmente salvato il Boca, ma ha anche provocato reazioni di ogni tipo da parte dei tifosi sui social, dove questa sorta di "miracolo" che ha permesso la fine della partita contro il River per 1-1, è stato attribuito a un "intervento" di Diego Maradona dal cielo."Fua El Diego" è una frase che gli utenti della rete hanno cominciato ad usare dopo la morte della star argentina a fronte di certi fatti o "segni" difficilmente spiegabili. Ed è proprio questa frase che è diventata una tendenza dopo la carambola che ha fatto finire il Superclásico sull'1-1.