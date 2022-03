Meme social, Xavi professore del Clasico: e la palla ai campioni del Madrid non arriva più…

Xavi primo della lista: le dediche dei tifosi del Barça, in estasi per la scorpacciata di gol del Bernabeu

I social blaugrana totalmente on fire dopo lo 0-4 del Bernabeu. In primo piano l'effetto Xavi, il tecnico che ha cambiato la squadra, anche grazie al mercato, dopo essere arrivato in Catalogna da Doha e dopo aver ricevuto il testimone da Ronald. Otto i gol segnati dai Barça boys alle due squadre di Madrid...