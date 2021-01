Mendoza, “festa” dei 108 anni dell’Independiente Rivadavia: scontro fra 2 bar rivali, spari e un morto

In Argentina il calcio è vissuto con molta passione. A volte eccessivo. E quel sentimento provoca scempi ed eventi come quelli di questa domenica.

Il giorno in cui l'Independiente Rivadavia, società della Seconda divisione argentina con sede a Mendoza, ha compiuto 108 anni dalla sua fondazione, più di mille tifosi della squadra sono andati allo stadio per festeggiare. Nei festeggiamenti si sono scontrati due 'bar' dei tifosi, provocando la morte di un ragazzo di 26 anni. Il quotidiano "Olé" ha riferito che un ragazzo di 26 anni è morto per uno sparo durante la celebrazione dei sostenitori dell'Independiente Rivadavia per il 108esimo compleanno del sodalizio.

A quanto pare, tra gli oltre mille tifosi che si sono fatti chiamare allo stadio della squadra, si sono ritrovati di fronte due "bar" rivali, il che ha portato a una disputa come se si trattasse di bande rivali. Quando tutto ha raggiunto un punto di non ritorno, le pistole hanno preso il centro della scena e sono finite con una vittima. Fonti della polizia hanno riferito che il giovane è arrivato in ospedale morto e con quattro colpi nel corpo. Il club ha annullato la cena dell'anniversario per questa domenica "per motivi di pubblica conoscenza".