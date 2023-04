Mercato bloccato per 2 estati: il Colonia arriva così al derby con il Gladbach

"A volte pensiamo che il Gladbach ci odi più di quanto ami il proprio club", si dice a Colonia negli ambienti dei tifosi. "E non abbiamo altro che risentimento per loro", lo sviluppo della considerazione.

Redazione DDD

E' lo storico derby del Reno per eccellenza, anche se della zona fa parte anche il Bayer Leverkusen e anche se Mönchengladbach non è situata sul Reno. Perchè allora? Per l'uomo che ha scritto per gran parte la storia di entrambe le squadre è una delle più grandi figure del calcio tedesco, Hennes Weisweiler.

Subito dopo che il Colonia ha conquistato il titolo inaugurale della Bundesliga, uno dei suoi ex giocatori, Weisweiler, ha assunto la guida del Gladbach di seconda divisione. E per darvi un'indicazione di quello che ha fatto allora cercate semplicemente l'indirizzo del Borussia-Park e troverete che si trova in Hennes Weisweiler Allee 1.

Borussia decimo con 31 punti, Colonia 13esimo a quota 27

Nasce così il derby di domenica 2 aprile, sfida che arriva dopo che la FIFA ha imposto un divieto di trasferimento al Colonia per le prossime due finestre di mercato. La decisione è stata presa, in quanto si presume che il Colonia abbia convinto l'attaccante sloveno Jaka Cuber Potocnik a rescindere il suo contratto con l'Olimpia Lubiana prima di trasferirsi in Germania a parametro zero l'anno scorso. In tal modo, il Colonia ha evitato di pagare una tassa di trasferimento agli sloveni.

Oltre alla squalifica, il Colonia è stato condannato a pagare 54.000 euro all'Olimpia Lubiana, mentre Jaka Cuber Potocnik è stato squalificato per quattro mesi. Tuttavia, l'ultima parola in questa vicenda non è stata ancora pronunciata. Il Colonia ha 21 giorni di tempo per presentare ricorso contro la decisione al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS). Il club della Bundesliga vuole determinare se il divieto di trasferimento si applica solo al reparto giovanile o anche al reparto professionistico.

Se la sentenza si applicasse anche alla squadra della Bundesliga, sarebbe un disastro per il club, ma Sky riferisce che il Colonia è ottimista sul fatto che l'appello verrà accolto.