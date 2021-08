Mercato e derby: il Galatasaray sta tenendo Falcao solo per non farlo andare ai rivali…!

Il Galatasaray è pieno di dubbi su Radamel Falcao. L'attaccante colombiano è stato nuovamente convocato dopo la prima giornata di campionato, ma questa volta per giocare in Europa.

Il futuro di Radamel Falcao è destinato a rimanere incerto fino alla fine del mercato. Il colombiano aveva un piede e mezzo fuori dal Galatasaray, ma il club di Istanbul ha iniziato a includerlo nelle liste dei convocati. Circa due settimane fa erano saltate le voci che il "Tigre" potesse andare all'eterno rivale, il Besiktas, perché il Galatasaray non ha la capacità economica per mantenere lo stipendio del calciatore. Il club turco ha rivelato che Falcao chiede poco più di otto milioni di euro, cifra oggi troppo alta. Tuttavia, Falcao ha già giocato la prima giornata anche se solo dieci minuti.

Dove non ha ancora fatto minutaggio è stato in Europa, anche se il Galatasaray ha annunciato l'elenco dei convocati e, infatti, Falcao è stato di nuovo chiamato in squadra per la sfida di oggi dei playoff di Europa League contro il Randers. Dopo quattro partite tra la fase pregiata della Champions League e l'Europa League, l'eliminazione contro il PSV Eindhoven e la qualificazione contro il St. Johnstone, Radamel Falcao potrebbe esordire in questa stagione nelle competizioni continentali tenendo presente che le sue opzioni per lasciare il club rimangono intatte.