Mercato e infortuni: in attacco Lorient-Rennes è il derby bretone dei sopravvissuti

Spesso attivo ma mai su tali somme, il Lorient quest'anno ha ceduto per oltre 20 milioni di euro esclusi i bonus - un record per il club - di Dango Ouattara al Bournemouth, senza contare l'attuale telenovela intorno a Terem Moffi, il potente 23enne nigeriano, secondo marcatore di Ligue 1 in questa stagione con 12 gol, che è molto richiesto e ha un accordo con il Nizza, mentre il suo club ce l'ha con il Marsiglia. Autore di un superbo tiro al volo due settimane fa a Marsiglia (sconfitta per 3-1) in campionato e poi assente in settimana a Bastia in Coupe de France, Moffi si è allenato normalmente questa settimana ma la sua presenza in campo nel derby bretone del venerdì è molto incerta.