Mercato, i club brasiliani fanno la corte a Marcelo: ma l’Olympiakos batte cassa…

La Fluminense, infatti, ha presentato a Marcelo una proposta per acquisirlo, come riportato dal giornalista Alexander Villegia. La proposta del "Flu" è per un anno, con uno stipendio di un milione di real brasiliani al mese, somma vicina ai 175mila euro.

Tuttavia, non è l'unico club interessato al 35enne ex asso del Real Madrid. Il Corinthians e il San Paolo hanno espresso interesse per il giocatore e si preparano a proporgli una partnership. Tuttavia, i rumors non menzionano che Marcelo è sotto contratto fino all'estate con l'Olympiakos, che dovrà accettare di rilasciarlo o essere finanziariamente risarcito per rilasciarlo.