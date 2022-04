Mercato, non succede ma se succede…il sogno di un Clasico fra Benzema e Lewandowski

L'attaccante del Bayern ha segnato nove gol in più rispetto al madridista in stagione

Karim Benzema è in un momento eccezionale, nonostante non abbia segnato nell'ultima di campionato contro il Getafe. Il francese ha fatti tutti e tre i gol del Real Madrid a Stamford Bridge e la sua squadra è ad un passo dalle semifinali di Champions League.

Momento più complicato per il Bayern, che ha perso contro il Villarreal, ma la stella dei tedeschi, Robert Lewandowski, ha comunque numeri stagionali migliori del 9 madridista. A 33 anni, e con un valore di mercato di 50 milioni di euro secondo Transfermarkt, il polacco ha realizzato 46 gol in 40 partite totali. L'ultimo nel derby contro l'Augsburg sabato.

Il numero 9 dei bavaresi ha segnato 12 reti in nove gare di Champions e in Bundesliga 32 centri in 29 gare. Mentre l’ex Lione è andato in gol 24 volte in 27 sfide di Liga e 11 volte nelle otto notti europee giocate.